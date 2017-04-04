日職》菅野智之繳7局7K好投 巨人連2年開季四連勝

菅野智之。（取自讀賣巨人臉書）

〔記者張浩群／綜合報導〕讀賣巨人季初雖遭遇陽岱鋼因傷缺陣和熱身賽戰績墊底等低潮，但隨著經典賽國手歸隊後在開季拉出漂亮成績單，王牌菅野智之今繳出7局飆7K失1分的優質先發，再加上打線在8局上灌進4分，包括阿部慎之助的2分砲，巨人終場以5：2擊敗橫濱DeNA。

菅野智之今天與今永昇太上演投手戰，前7局各失1分，今永先發6.2局只被敲出2安失1分，但出現5次保送，而橫濱DeNA8局上換上第三任投手三上朋也，一上來就被代打的脇谷亮太擊出中外野安打，並靠著牽制失誤站上二壘，隨後立岡宗一郎擊出三壘安打，打回超前分，而坂本勇人敲安再添分，阿部慎之助也補上一發2分砲，本季第3轟出爐，巨人終場就以5：2贏球，菅野本季首勝開張，這也是巨人連續2年在開季勇奪4連勝。

巨人目前也以4勝0敗的戰績暫居央聯龍頭，去年聯盟冠軍廣島和養樂多以3勝1敗並列第二，橫濱DeNA和阪神並列第四，中日則是苦吞4連敗墊底。

阿部慎之助目前以3轟10打點，暫居央聯全壘打王和打點王。（取自讀賣巨人臉書）

讀賣巨人連2年拉出開季4連勝。（取自讀賣巨人臉書）