NBA》上半場狂飆81分 籃網轟爆七六人

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 籃網 40 41 81 七六人 27 26 53

林書豪表現：9分、2籃板、6助攻、42.9％命中率

第二節

籃網進攻火力依舊猛烈，替補的麥克丹尼爾斯（KJ-McDaniels）連拿8分，籃網次節再飆6顆三分球，上半場總共投進12顆三分，命中率更保持在7成，狂轟81分，讓七六人灰頭土臉。

第二節的三分雨麥克丹尼爾斯貢獻2顆、吉爾派翠克投進3顆，羅培茲也在弧頂投進三分球，靠這波進攻林書豪上半場就傳出6助攻，此外他來在籃下切入取得2分，上半場打完共得9分。

籃網以吉爾派翠克飆進13分全隊最高，羅培茲12分居次，全隊上場的11人都有得分紀錄，七六人的狀況持續低迷，命中率僅4成，籃板數更以16：21大幅落後籃網。

第一節

籃網今天與七六人進行本季最後一次交手，除要力拚本季首度三連勝外，還要終止對戰3連敗的頹勢。

首節籃網展現旺盛進攻火力，發揮團隊高達7成的命中率拿下40分，第一節打完籃網就已有9人有得分紀錄，林書豪也有不錯發輝拿下5分，傳出4次助攻。

中鋒羅培茲、小前鋒霍林傑佛森分別砍下全隊最高的7分，籃網三分球共投進6顆，是大幅領先七六人的關鍵。

七六人只有麥康諾表現較為正常，攻下9分還賞了林書豪一次火鍋，但全隊投籃命中率不到4成，造成落後。