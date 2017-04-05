NBA》上半場狂飆81分 籃網轟爆七六人
2017/04/05 08:13
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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籃網
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40
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41
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81
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七六人
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27
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26
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53
林書豪表現：9分、2籃板、6助攻、42.9％命中率
第二節
籃網進攻火力依舊猛烈，替補的麥克丹尼爾斯（KJ-McDaniels）連拿8分，籃網次節再飆6顆三分球，上半場總共投進12顆三分，命中率更保持在7成，狂轟81分，讓七六人灰頭土臉。
第二節的三分雨麥克丹尼爾斯貢獻2顆、吉爾派翠克投進3顆，羅培茲也在弧頂投進三分球，靠這波進攻林書豪上半場就傳出6助攻，此外他來在籃下切入取得2分，上半場打完共得9分。
籃網以吉爾派翠克飆進13分全隊最高，羅培茲12分居次，全隊上場的11人都有得分紀錄，七六人的狀況持續低迷，命中率僅4成，籃板數更以16：21大幅落後籃網。
第一節
籃網今天與七六人進行本季最後一次交手，除要力拚本季首度三連勝外，還要終止對戰3連敗的頹勢。
首節籃網展現旺盛進攻火力，發揮團隊高達7成的命中率拿下40分，第一節打完籃網就已有9人有得分紀錄，林書豪也有不錯發輝拿下5分，傳出4次助攻。
中鋒羅培茲、小前鋒霍林傑佛森分別砍下全隊最高的7分，籃網三分球共投進6顆，是大幅領先七六人的關鍵。
七六人只有麥康諾表現較為正常，攻下9分還賞了林書豪一次火鍋，但全隊投籃命中率不到4成，造成落後。
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