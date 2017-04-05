NBA》MVP只能有一個 魔術強森：哈登跟魏少都該獲選

魏斯布魯克（左）、哈登（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽即將落幕，眾所矚目的年度MVP之爭成為眾人討論焦點。火箭後衛哈登（James Harden）與雷霆後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季都打出驚人的數據，成為獲獎的兩大熱門人選。湖人籃球營運部總裁魔術強森（Magic Johnson）對此表示，兩人都應該獲得本季MVP。

「我一定會為兩位之中沒得獎的那位感到遺憾，」魔術強森說，「本季他們都有史上罕見的表現。對於球員來說，重新找到在隊上的定位很難，哈登改打控球後衛表現就很出色。讓我們祝賀他們的成就，帶給大家前所未有的一個球季。兩人只能有一人獲獎，這種感覺很糟糕，他們都值得這座MVP獎盃。」

本季到目前為止，哈登出賽76場，平均上場36.5分鐘，得到29.2分、8.1籃板、11.2助攻，20次大三元；魏斯布魯克出賽76場，平均上場34.8分鐘，得到31.9分、10.6籃板、10.4助攻，40次大三元。