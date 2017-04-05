NBA》半場81分轟爆七六人 籃網追平聯盟紀錄
2017/04/05 08:45
籃網得分能力相當優異。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2連勝的籃網近況相當優異，今天出戰七六人展現相當火燙的投籃手感，上半場全隊共狂飆12顆三分球，整體命中率飆破7成，狂拿81分讓七六人在主場顏面掃地。
據ESPN統計，籃網上半場飆81分追平本季聯盟的半場得分紀錄，上次有球隊在半場攻下81分是在去年11月23日，當時騎士對拓荒者半場就攻下81分，最終以137：125拿下勝利。
籃網雖然戰績不佳，但得分能力相當不俗，1月20日出戰鵜鶘的比賽曾轟進143分，寫下本季單場得分第3高的聯盟紀錄，僅次於勇士寫下的149與144分單場紀錄。
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