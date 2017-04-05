網球》肘傷已復原 喬帥將在台維斯盃出賽

喬科維奇肘傷復原。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的前球王喬科維奇（Novak Djokovic）因肘傷在上個月底退出有「第五大滿貫」之稱的邁阿密公開賽，而今天喬帥表示自己傷勢已經好多了，將在4/7代表塞爾維亞出賽台維斯盃8強戰，面對西班牙。

喬帥上月初在印地安泉網賽16強遭澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）拍落後，沒多久就宣布因為肘傷不在邁阿密出賽，經過一個月的休養，喬科維奇對自己的狀態信心滿滿。

喬帥：「我退出了邁阿密公開賽，在印地安泉我也沒有打太多賽程，今年賽季我的表現不盡理想，但這六年我已經很幸運狀態都能在水平之上，而休養的這段時間我也不後悔，我和家人度過了很棒的時光。」

後天面對西班牙的賽程中喬科維奇將與世界排名18的阿古特（Roberto Bautista Agut）對壘，他也謙虛說道，雖然對方沒有派出世界排名最頂尖的選手，仍不能輕敵。

喬科維奇也將會與球王穆雷（Andy Murray）、蠻牛納達爾（Rafael Nadal）、瓦林卡（Stan Wawrinka）等好手在4/16的第一場ATP積分1000紅土賽事蒙地卡羅大師賽（Monte-Carlo Rolex Masters）出賽。