NBA》表現不如去年？ 柯瑞：別只看數字說話

柯瑞（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士射手柯瑞（Stephen Curry）本季表現比上季有所下滑，據美媒《Bleacher Report》報導，有球迷不滿意柯瑞表現退步，柯瑞只好出面回應。

「球迷說我表現不如去年？」柯瑞說，「他們看數字減少的地方就下定論，比如少得5分或是命中率降低。但我只要幫助球隊贏球，這就是這一年來我學到的經驗。我知道自己能做到什麼，我也知道我表現不錯的時候可以幫到球隊。」

柯瑞上季以30.1分拿下得分王，三分球命中率45.4%，402顆三分球也寫下歷史紀錄；本季到目前為止數據是25.2分，三分球命中率40.4%，投進302顆三分球。

勇士目前戰績63勝14敗，再贏3場球就確定成為聯盟第1，並享有季後賽全程主場優勢。柯瑞目前平均25.2分，表現也略優於2014-15奪冠年的23.8分，只比上季遜色。如果勇士本季成功奪回總冠軍，他們完全不用在意全隊或某些球星的數據下滑。

「去年我們的想法是，挑戰73勝吧，不知道以後會不會再有機會。」柯瑞說，「但長久來看，上季追求73勝真的不值得，還是贏得總冠軍最重要。關鍵是4月、5月、6月，全隊如何調整狀態。」