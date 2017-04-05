NBA》林書豪16分7助攻 籃網三分雨轟垮七六人
2017/04/05 09:41
林書豪今天拿下16分7助攻，相當有效率。（美聯社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟爐主籃網於例行賽尾聲拉尾盤，林書豪上場23分鐘，高效率攻下16分、7助攻和5籃板，籃網火力全開，8人得分上雙，全場以51.6%的高命中率，飆進16記三分球，上半場就擊垮對手，終場籃網141：118大勝七六人，驚喜收下本季首次三連勝。
籃網戰績雖墊底，但攻擊火力凶猛，賽前場均能轟下105.7分，排名東部第五，今半場就轟下81分，追平本季半場最多得分紀錄，前次是騎士於去年11月23日砲轟拓荒者。
籃網首節就取得13分領先，上半場取得多達28分領先，主帥亞特金森強調，季末球隊不會輪休，即使已和季後賽無緣，但仍會用最佳陣容，加快磨合的腳步。
上半場林書豪貢獻9分，第三節火力全開，單節攻下7分、3籃板，率籃網三節打完領先對手34分，末節未再上陣。
籃網先發有四人得分上雙，明星中鋒羅培茲貢獻16分，替補上陣的麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）和古德溫（Archie Goodwin）同樣攻下次高14分，七六人則以盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）攻下19分最佳。
林書豪今天拿下16分7助攻，相當有效率。（美聯社）
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