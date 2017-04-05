NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍

I.湯瑪斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以20分之差氣走魔術，明天將背靠背面對戰績並列的塞爾提克，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）為首的的先發陣容是否會輪休，成為大家矚目焦點，塞爾提克當家控衛I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）則表示對騎士主力輪休與否不期不待。

I.湯瑪斯說：「在這種時刻，我並不在意騎士主力輪休與否，如果他們不打，對我來說很好，如果他們出賽，這場比精將會非常精采，不過這決定權不在我手上。」

騎士教頭泰倫魯（Tyronn Lue）也表示除非有突發狀況，否則不會將球員輪休。兩隊目前戰績並列，騎士靠著對戰優勢暫居第一，因此明天這場東部龍頭之役將會是關鍵。

騎士在星期一與溜馬之役中，詹姆斯上場時間創了例行賽生涯最高52分鐘，此外，本賽季騎士隊在背靠背的第二場比賽中戰績是1勝9敗。今天面對魔術詹姆斯拿下18分、11籃板、11助攻；洛夫（Kevin Love）挹注全隊最高28分、11籃板。

詹皇前天上場52分鐘。（美聯社）