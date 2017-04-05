NBA》喬治狂砍35分 溜馬勝暴龍保東部第8

〔體育中心／綜合報導〕溜馬前鋒喬治（Paul George）今天狂砍35分，第3節跳出來獨拿18分，幫助溜馬逆轉上半場19分的劣勢，最後以108：90擊退來訪的暴龍，結束4連敗的同時也暫時保住東部第8。暴龍如果在明天擊敗活塞，將是連續第4年擠身季後賽。

相較於暴龍首節的5成投籃命中率，溜馬首節命中率只有25%，就此陷入落後局面。半場結束前不到6分鐘，暴龍一度領先達19分，這是兩隊這場比賽差距最大的一刻。不過溜馬在第2節結束時追成40：51僅落後11分，接著在第3節靠提格（Jeff Teague）的三分球超前。溜馬在下半場的三分球13投9中，成為逆轉戰局的關鍵。

末節成了溜馬史帝文森（Lance Stephenson）回歸的個人秀，他單節砍進2記三分球，拿下12分。不過比賽最後他又惹禍上身，最後關頭溜馬以105：90領先，只見史帝文森最後3.3秒上籃得分，打破NBA不成文規定，引起兩隊球員激烈衝突。最後裁判給史帝文森、塔克（P.J. Tucker）、德羅森一人各1記技術犯規。

喬治（右）攻下35分。（USA Today）

史帝文森（左）最後一波進攻還上籃，讓塔克（中）、德羅森（右）相當不滿。（USA Today）