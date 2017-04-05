MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
2017/04/05 10:01
〔體育中心／綜合報導〕教士開幕戰以3：14輸給道奇隊，陣中從1A直升大聯盟的22歲小將狄亞茲（Miguel Diaz）卻投出令人驚艷的中繼成績，其中有顆98英里（158公里）的超犀利火球引起球迷瘋傳。
出生於多明尼加的狄亞茲，2011年被釀酒人簽走，2014年正式赴美打新人聯盟，5年小聯盟生涯最高只有升到1A，戰績8勝18敗，防禦率3.51，去年12月的規則五選秀中，狄亞茲成為雙城的選秀狀元，但沒多久就交易到教士隊。
狄亞茲在春訓投出防禦率2.25的好成績，讓教士隊決定賭一把，將這位從未上過高階1A的投手放進25人名單，昨天大聯盟生涯初登板，中繼1.1局沒被敲安，還飆出1次三振，是昨天教士動用5名投手中，唯一沒有被敲安的投手。
其中，他對佩德森（Joc Pederson）飆出的三振最令人驚艷，速度不僅快達98英里，十足的尾勁更是讓佩德森當場看傻，無疑是教士隊昨日的一大亮點。
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