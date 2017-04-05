MLB》虎王10K寫隊史紀錄 「很高興拿下首勝」

〔體育中心／綜合報導〕老虎開幕戰派出韋蘭德（Justin Verlander）掛帥主投，全場飆10次三振追平隊史紀錄，6.1局只有2分自責分，打線更以3發全壘打捧場，終場以6：3帶走勝利。

韋蘭德在6.1局裡用了102個球，投出10次三振、2次四壞球保送，成為1970年洛里奇（Mickey Lolich）之後，老虎隊史首位開幕戰投出10K的投手。

雖然今天是第9次擔任開幕戰先發，但韋蘭德還是戰戰兢兢：「我還是得繃緊神經，帶有一點興奮的情緒，這些感覺缺一不可，如果少了其中之一，我就不會上場投球了。很高興在開幕戰拿下本季首勝。」

「韋蘭德今天掌握全場節奏，」隊友金斯勒表示，「他遇上幾次危機，但最後都能化險為夷。」9場開幕戰裡，韋蘭德總計拿下2勝1敗，另外有6次無關勝負，老虎則在9場裡贏得6場勝利。

韋蘭德飆出10K。（美聯社）