MLB》沙胖先發無失分 查普曼163火球守洋基首勝

沙胖先發5局無失分。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）今對光芒先發5局無失分，再靠暫代先發游擊的托瑞亞斯（Ronald Torreyes）3局開轟攻大局，洋基終場以5：0奪本季首勝。

沙胖前3局僅被朗格利亞（Evan Longoria）敲1安打，隊友打線也相當捧場，3局上托瑞亞斯轟出2分砲，新任四棒哈勒戴（Matt Holliday）也擊出適時二壘打，幫助洋基轟下3分大局。

4局下，沙胖因保送與安打首度被攻占得點圈，不過讓下棒米勒（Brad Miller）擊出滾球封殺化解危機；5局下又因保送與安打被攻上一二壘，沙胖再讓基爾梅爾（Kevin Kiermaier）滾球出局，此役用85球投5局，僅被敲3安打，送出2次保送與三振，無失分。

沙胖退場後，洋基牛棚表現精彩，唯獨Jonathan Holder在8局被敲2安遇上亂流，迫使布局投手貝坦西斯（Dellin Betances）上場救火，成功化解危機，終結者查普曼（Aroldis Chapman）也在9局首度登板，最快球速飆到101.4英里（約163.1公里），飆2K無失分。

查普曼本季首K：