NBA》林書豪帶頭衝 籃網飆分賞七六人24年來最大挫敗

籃網近況火燙，拿下3連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天以141：118擊敗七六人，一吐對戰三連敗的怨氣，也寫下本季首次三連勝，林書豪只上場23分鐘就拿下16分、7助攻的表現。

這場比賽籃網全員共8人得分上雙，全隊共飆進16顆三分球展現好手感，141分更讓七六人寫下24年來最慘一戰。

賽前七六人本季失分最多的比賽是在3月4日對上活塞，當天七六人狂失136分，以30分之差吞敗，但今天被籃網攻破140分大關，是隊史近24年來首見。

1992-93球季，七六人共有4場比賽失分破140，最慘烈一戰是在1993年1月2日對國王隊所寫下，該場比賽國王以154：98大勝，該季七六人以26勝56敗，戰績排在聯盟倒數第5。

七六人寫下24年來最慘一戰。（美聯社）