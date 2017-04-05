NBA》魏德骨折復原神速 有望季後賽回歸
2017/04/05 15:05
魏德骨折。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕公牛球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）上月中旬因搶籃板導致右手肘骨折，本季報銷。經過休養後傳出近日已經將復健強度增加，力求在季後賽上場。
公牛教頭霍伊柏格（Fred Hoiberg）今天向記者表示，魏德在投球上已沒有問題，但是仍需盡量減少碰撞。而他的活動量已經開始增加，每天都在進步。現在最大的任務就是讓他繼續復原，假若有機會回到場上，以他的個性而言，絕對不會輕言放棄的。
魏德本人則沒有正面回應，但是公牛對於魏德的回歸保持正面樂觀的態度，巴特勒（Jimmy Butler）認為魏德應該能馬上進入狀況，這陣子雖然沒有上場，但魏德在板凳上的指導也讓團隊更進步。
魏德休養中仍會隨隊。（資料照，法新社）
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