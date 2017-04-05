MLB》驚天沒收追平轟 22歲菜鳥拯救小熊首勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊22歲中外野手小阿莫拉（Albert Almora Jr.）今在7局下上演沒收追平分全壘打的美技，讓日籍投手上原浩治躲過救援失敗，也幫助小熊奪本季首勝。

7局下，小熊2：1領先，上原浩治接替先發6局掉1分的先發阿里耶塔，面對重砲亞當斯（Matt Adams）被擊出中外野深遠飛球，小阿莫拉跑了一段時間，最後奮力一跳，將這球可能形成追平轟的飛球接殺。

多虧這次的美技守備，上原浩治躲過救援失敗的命運，投出1局三上三下，收到轉戰小熊的首次中繼成功。有美國球迷發揮創意，將小阿莫拉的接殺動作比對籃球傳奇喬丹的註冊商標，發現真有幾分神似。

小熊此役在4局靠著海沃德（Jason Heyward）適時安打、巴耶茲突襲短打攻下2分，終場就以2：1擊敗紅雀，拿下本季首勝，先發6局6K的阿里耶塔奪首場勝投。

小阿莫拉沒收全壘打的模樣神似喬丹的註冊商標。（取自推特）