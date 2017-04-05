MLB》驚天沒收追平轟 22歲菜鳥拯救小熊首勝（影音）
2017/04/05 11:07
〔體育中心／綜合報導〕小熊22歲中外野手小阿莫拉（Albert Almora Jr.）今在7局下上演沒收追平分全壘打的美技，讓日籍投手上原浩治躲過救援失敗，也幫助小熊奪本季首勝。
7局下，小熊2：1領先，上原浩治接替先發6局掉1分的先發阿里耶塔，面對重砲亞當斯（Matt Adams）被擊出中外野深遠飛球，小阿莫拉跑了一段時間，最後奮力一跳，將這球可能形成追平轟的飛球接殺。
多虧這次的美技守備，上原浩治躲過救援失敗的命運，投出1局三上三下，收到轉戰小熊的首次中繼成功。有美國球迷發揮創意，將小阿莫拉的接殺動作比對籃球傳奇喬丹的註冊商標，發現真有幾分神似。
小熊此役在4局靠著海沃德（Jason Heyward）適時安打、巴耶茲突襲短打攻下2分，終場就以2：1擊敗紅雀，拿下本季首勝，先發6局6K的阿里耶塔奪首場勝投。
小阿莫拉沒收全壘打的模樣神似喬丹的註冊商標。（取自推特）
相關新聞
- MLB》沙胖先發無失分 查普曼163火球守洋基首勝
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- MLB》手肘韌帶部份撕裂 經典賽王牌投手停機
- 兄弟鄭凱文強碰連勝猿 今日賽事預告與轉播
- 連7年揭幕 克蕭不知輸球滋味
推薦新聞
-
網球》肘傷已復原 喬帥將在台維斯盃出賽2017/04/05 09:52
-
NBA》表現不如去年？ 柯瑞：別只看數字說話2017/04/05 09:49
-
NBA》林書豪16分7助攻 籃網三分雨轟垮七六人2017/04/05 09:41
-
NBA》半場81分轟爆七六人 籃網追平聯盟紀錄2017/04/05 08:45
-
兄弟鄭凱文強碰連勝猿 今日賽事預告與轉播2017/04/05 07:16