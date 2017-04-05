NBA》788紀錄達標 「大帝」詹姆斯又寫鬼神紀錄
2017/04/05 11:23
詹姆斯連續788場得分雙位數，成為歷史第2人。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天雙喜臨門，以122：102擊敗魔術拿下3連勝，近況有止跌回升的趨勢，「大帝」詹姆斯（LeBron James）攻下18分、11籃板、11助攻的大三元，連續788場雙位數得分更超越名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），寫下史上第2長的紀錄。
歷史最長的連續得分雙位數紀錄是由籃球之神喬丹（Michael Jordan）所寫下，866場至今無人能破，詹皇若要超越喬神，接下來78場比賽都必須拿下10分以上的成績。
詹姆斯上次得分不到10分，要回到2007年的1月5日，當是對上公鹿全場只有8分的演出，但近10年來都沒有球隊能將大帝的單場得分壓制在10分內，因此詹姆斯下季打破喬丹紀錄，獨居歷史第1的可能性相當高。
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