網球》雙詹綠土受挫 查爾斯頓無緣8強

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA巡迴賽罕見綠土球場的查爾斯頓女網賽，正於美國南卡羅來納州如火如荼進行。女雙第3種子的詹家姊妹重新合體，初登場先盛後衰，歷經「超級搶10」拉鋸，仍以6：1、6：7（2：7）、6：10不敵德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／捷克佩謝克（Kveta Peschke），雙詹無緣開胡晉級8強。

隨著夏天腳步到來，職業網壇進入紅土賽季，詹詠然與詹皓晴自年初台灣女網賽封后之後，短暫拆夥各自出擊，睽違2個月才在此次北美行壓軸站重新合拍，姊妹倆默契依舊，卻仍待適應滑步打法，首輪面對來勢洶洶的「德捷聯軍」，台將組合強勢搶下首盤，但次盤錯失4：1領先，互破大戰中再浪費3個賽未點，該贏未贏戰線被拉進決勝搶10，激戰1小時35分鐘横遭逆轉。

其實雙方人馬上回碰頭，正是2013年美網大滿貫首輪、當時詹家姊妹苦戰3盤落敗，不過大詹今年卡達杜哈才與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）聯手討回顏面，如今姊妹未能復仇，也將提前返台休息調整。接下來歐洲紅土賽季，大小詹仍得各自奮戰，27歲的大詹再與傳奇老將辛吉絲搭檔，芳齡23的小詹則另覓戰友。