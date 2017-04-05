MLB》超級萬磁王 搶1分被球砸3次（影音）
2017/04/05 11:46
〔體育中心／綜合報導〕紅雀右外野手皮斯考提（Stephen Piscotty）今天為了幫助球隊打破鴨蛋，一連被球砸中3次才順利攻得分數，但也因此提前退場休息。
皮斯考提今在5局上場打擊，先遭小熊先發阿里耶塔砸中右手肘上壘，隨後要靠暴投攻上二壘時，再遭捕手傳球擊中左手肘，最後隊友擊出內野安打，他要奔回本壘時被球砸中頭部，當場倒在本壘區，不過仍順利得分。
紅雀最後只有拿到這分，終場以1：2輸球，腦挫傷而退場的皮斯考提，明天還要再進行評估才能得知何時復出。
皮斯考提提前退場休息。（美聯社）
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