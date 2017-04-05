MLB》麥肯、岡薩雷茲雙轟狙擊 岩隈久志好投吞敗

岩隈久志。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天主場面對水手，「公道伯」麥肯（Brian McCann）、岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）兩人都敲出陽春砲，為投手麥卡勒（Lance McCullers）撐腰，今天僅失1分，拿下2連勝，水手則吞下2連敗。

麥卡勒在上個賽季因傷表現平平，今天投6局被敲出5安打、1自責分，防禦率1.5，麥卡勒在賽後說道：「這是一個很棒的開始，我的球速不低，曲球也投得很好。」

而水手隊日籍投手岩隈久志今天本季初登板，雖然被開轟，但在比賽中完成生涯700K紀錄。今天投6局被敲出4安打，包含2支全壘打，共2失分，苦吞本季首敗。

岡薩雷茲（左）、麥肯（右）。（法新社）