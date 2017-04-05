NBA》本季第41次大三元 魏少追平歷史紀錄
2017/04/05 12:31
魏斯布魯克拿下本季第41次大三元。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕本季用大三元寫日記的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），今天以12分、13籃板、13助攻的表現率領雷霆以110：79痛宰公鹿，本季第41次大三元達標，追平歷史單季最多的紀錄。
上次有球員寫下單季41次大三元，要回到1961-62年球季的「大O」羅柏森（Oscar Robertson），該季他以30.8分、12.5籃板、11.4助攻的表現締造史上唯一的單季大三元，23歲就寫下歷史紀錄更比28歲的魏斯布魯克要年輕許多。
魏斯布魯克賽後表示，從未想過能締造此成就，覺得自己相當幸運。總教練唐納文（Billy Donovan）大讚子弟兵：「這是歷史性的一刻，如果他做的事情很簡單，那應該有很多人已經辦到，他的影響力極大，能用各種方式完成得分、籃板、助攻，聯盟已經很久沒有出現像他這種獨特的球員。」
此外，魏斯布魯克已連續7場寫下大三元，距離「大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）所締造的連續9場大三元紀錄，只剩2步之遙，雷霆最後5戰，有機會再讓魏斯布魯克刷新聯盟紀錄。
而魏斯布魯克近幾場耀眼的表現，似乎也讓年度MVP的風向改變，據ESPN預測，有高達49％的投票者認為魏斯布魯克應得MVP，與哈登（James Harden）之間的競爭，可能要到最後一刻才能分出勝負。
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