NBA》背後傳球94帥！柯瑞2大美技讓球迷瘋狂（影音）
2017/04/05 13:42
〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近況火燙，今打出19分、9助攻好表現率領球隊以121：107擊敗灰狼，取得12連勝，而柯瑞也頻頻在場上送出美技，讓主場球迷大飽眼福。
第3節剩8分鐘時，柯瑞判斷到威金斯（Andrew Wiggins）的傳球失誤，取得抄截，並用雙手完成本季第3次灌籃，同節剩3分50秒時，柯瑞再帶球過半場，找到籃下的伊古達拉（Andre Iguodala），使出背後傳球晃過灰狼當家控衛盧比歐（Ricky Rubio），妙傳隊友輕鬆上籃，完成助攻後柯瑞兩手一攤開心慶祝，似乎也為自己的精準傳球感到不可思議。
柯瑞雙手灌籃：
柯瑞助攻籃下隊友妙傳：
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