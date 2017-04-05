MLB》日本4大天王辭退經典賽 初登板0勝3敗「全滅」
2017/04/05 13:41
田中將大開幕戰先發2.2局爆最慘。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟的日本投手們為了備戰新球季，沒人參加本屆經典賽，不過4名先發開季首戰「全滅」，沒人奪下勝投，僅岩隈久志繳出優質先發，不免讓人意外。
首先登場的是田中將大，他在大聯盟開幕戰對光芒僅投2.2局，被狂敲8支安打，包括2發全壘打，狂失7分吞敗；首次擔任遊騎兵開幕戰先發的達比修有，雖然被看好是本季賽揚熱門，首戰對印地安人6.1局狂投5保送，失掉4分無關勝敗。
接著是擔綱球隊二號投手的前田健太、岩隈久志，前者今天對教士先發5局，被敲6安打，失掉3分，最終因道奇遭完封而吞敗；岩隈久志今天則是6局失掉2分，可惜水手最終1：2敗給太空人，同樣吞下敗投。
日籍先發投手在大聯盟評價很高，不是擔任王牌就是二號，但本季初登板僅岩隈達成優質先發，4人戰績0勝3敗。
相關新聞
- MLB》虎王10K寫隊史紀錄 「很高興拿下首勝」
- MLB》超級萬磁王 搶1分被球砸3次（影音）
- MLB》驚天沒收追平轟 22歲菜鳥拯救小熊首勝（影音）
- MLB》沙胖先發無失分 查普曼163火球守洋基首勝
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
推薦新聞
-
NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士西部冠軍M12017/04/05 14:05
-
MLB》麥肯、岡薩雷茲雙轟狙擊 岩隈久志好投吞敗2017/04/05 13:46
-
NBA》喬治狂砍35分 溜馬勝暴龍保東部第82017/04/05 11:51
-
NBA》788紀錄達標 「大帝」詹姆斯又寫鬼神紀錄2017/04/05 11:23
-
NBA》林書豪帶頭衝 籃網飆分賞七六人24年來最大挫敗2017/04/05 10:35