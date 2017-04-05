MLB》日本4大天王辭退經典賽 初登板0勝3敗「全滅」

田中將大開幕戰先發2.2局爆最慘。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟的日本投手們為了備戰新球季，沒人參加本屆經典賽，不過4名先發開季首戰「全滅」，沒人奪下勝投，僅岩隈久志繳出優質先發，不免讓人意外。

首先登場的是田中將大，他在大聯盟開幕戰對光芒僅投2.2局，被狂敲8支安打，包括2發全壘打，狂失7分吞敗；首次擔任遊騎兵開幕戰先發的達比修有，雖然被看好是本季賽揚熱門，首戰對印地安人6.1局狂投5保送，失掉4分無關勝敗。

接著是擔綱球隊二號投手的前田健太、岩隈久志，前者今天對教士先發5局，被敲6安打，失掉3分，最終因道奇遭完封而吞敗；岩隈久志今天則是6局失掉2分，可惜水手最終1：2敗給太空人，同樣吞下敗投。

日籍先發投手在大聯盟評價很高，不是擔任王牌就是二號，但本季初登板僅岩隈達成優質先發，4人戰績0勝3敗。