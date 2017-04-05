NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士西部冠軍M1

K.湯普森攻下41分。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」再度聯手出擊，K.湯普森今轟下41分，生涯第10次飆破40分大關，柯瑞貢獻19分和9助攻，助隊121：107痛宰灰狼，在例行賽尾聲拉出12連勝。

勇士奪下西部冠軍的魔術數字降為M1，只要明天出戰太陽取勝，或是馬刺不敵湖人，就能順利取得季後賽第一種子。

K.湯普森本季曾飆出單場60分，昨三分球14投7中，連續六場三分球至少命中四顆，寫下生涯最佳紀錄，本季他已命中262顆三分球，有望打破去年276顆的生涯單季最佳紀錄。

勇士收下本季第64勝，近三季累積204勝，成為聯盟史上連續三個球季，累積最多勝場數的球隊。

杜蘭特於三月初膝蓋韌帶扭傷前留下場均25.3分、8.2個籃板和4.6次助攻，是陣中的得分、籃板雙冠王，他預計於本周日出戰鵜鶘擔任先發，勇士將以完整陣容挑戰季後賽。