NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士西部冠軍M1
2017/04/05 14:05
K.湯普森攻下41分。（今日美國）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」再度聯手出擊，K.湯普森今轟下41分，生涯第10次飆破40分大關，柯瑞貢獻19分和9助攻，助隊121：107痛宰灰狼，在例行賽尾聲拉出12連勝。
勇士奪下西部冠軍的魔術數字降為M1，只要明天出戰太陽取勝，或是馬刺不敵湖人，就能順利取得季後賽第一種子。
K.湯普森本季曾飆出單場60分，昨三分球14投7中，連續六場三分球至少命中四顆，寫下生涯最佳紀錄，本季他已命中262顆三分球，有望打破去年276顆的生涯單季最佳紀錄。
勇士收下本季第64勝，近三季累積204勝，成為聯盟史上連續三個球季，累積最多勝場數的球隊。
杜蘭特於三月初膝蓋韌帶扭傷前留下場均25.3分、8.2個籃板和4.6次助攻，是陣中的得分、籃板雙冠王，他預計於本周日出戰鵜鶘擔任先發，勇士將以完整陣容挑戰季後賽。
相關新聞
- NBA》背後傳球94帥！柯瑞2大美技讓球迷瘋狂（影音）
- NBA》本季第41次大三元 魏少追平歷史紀錄
- NBA》喬治狂砍35分 溜馬勝暴龍保東部第8
- NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍
- NBA》788紀錄達標 「大帝」詹姆斯又寫鬼神紀錄
推薦新聞
-
NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士西部冠軍M12017/04/05 14:05
-
MLB》麥肯、岡薩雷茲雙轟狙擊 岩隈久志好投吞敗2017/04/05 13:46
-
NBA》背後傳球94帥！柯瑞2大美技讓球迷瘋狂（影音）2017/04/05 13:42
-
MLB》虎王10K寫隊史紀錄 「很高興拿下首勝」2017/04/05 11:46
-
NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍2017/04/05 11:32