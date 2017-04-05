NBA》籃網罕見神準演出 32年來首見

籃網今天寫下多項紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天全場攻下141分，讓七六人吞下24年來最大挫敗，全隊投籃手感發燙是最大關鍵，根據ESPN資料，籃網今天64％的團隊命中率是近年來相當罕見的表現，上一次有如此表現要追溯到32年前。

籃網上次有如此高的命中率，是在1985年11月24日對上國王的比賽，該場籃網77投50中，飆出65％的團隊命中率，有趣的是籃網當天只投進1顆三分球，與時下球風大不相同。

今天籃網全隊共投進16顆三分球，吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）與麥克丹尼爾斯（KJ McDaniels）投進3顆貢獻最多，林書豪、羅培茲（Brook Lopez）、佛伊（Randy Foye）也都有2顆三分球的表現。