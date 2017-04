MLB》敲洋基本季首轟 托瑞亞斯和隊友擊掌成最萌身高差（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕洋基今天以5:0擊敗光芒,先發游擊手托瑞亞斯(Ronald Torreyes)敲出洋基本季首轟,身高僅173的他,開轟後與201公分的隊友賈吉(Aaron Judge)在本壘板前擊掌,兩人近30公分的差距,形成有趣的畫面,也被外媒剪輯成影片。

洋基原本的先發游擊手葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)因為經典賽受傷,仍無法出賽,目前由托瑞亞斯頂替先發一職。

今洋基與光芒一戰,托瑞亞斯在3局上敲出2分打點全壘打,幫助洋基先馳得點,這是洋基本季團隊首轟,也是托瑞亞斯大聯盟生涯的第2轟,賽後他透過翻譯告訴媒體:「我真的超級開心,我受到很多幫助,也很喜歡我的隊友,來到這裡的第一天,我就想把我的工作做好。」

因為葛瑞戈爾斯受傷才獲得先發機會,托瑞亞斯也清楚隊友將在5月初歸隊,他表示能被重用仍相當感激,「Didi對我們球隊來說是很重要的球員,我們都希望他趕快歸隊,而我的工作就是隨時準備好上場比賽,只要球隊需要我,我就必須能隨時投入比賽,真的很希望他趕快回來。」

洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)也給這名24歲的委內瑞拉小將很大的肯定,「托瑞亞斯用對的方式做事情,雖然Didi難以被取代,但我感覺的到,托瑞亞斯可以把工作做到最好。」托瑞亞斯上季出賽72場,繳出1轟、12打點,打擊率2成58的成績。

托瑞亞斯(右)與隊友賈吉擊掌形成有趣畫面。(美聯社)