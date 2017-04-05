MLB》敲洋基本季首轟 托瑞亞斯和隊友擊掌成最萌身高差（影音）

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〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基今天以5：0擊敗光芒，先發游擊手托瑞亞斯（Ronald Torreyes）敲出洋基本季首轟，身高僅173的他，開轟後與201公分的隊友賈吉（Aaron Judge）在本壘板前擊掌，兩人近30公分的差距，形成有趣的畫面，也被外媒剪輯成影片。

洋基原本的先發游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）因為經典賽受傷，仍無法出賽，目前由托瑞亞斯頂替先發一職。

今洋基與光芒一戰，托瑞亞斯在3局上敲出2分打點全壘打，幫助洋基先馳得點，這是洋基本季團隊首轟，也是托瑞亞斯大聯盟生涯的第2轟，賽後他透過翻譯告訴媒體：「我真的超級開心，我受到很多幫助，也很喜歡我的隊友，來到這裡的第一天，我就想把我的工作做好。」

因為葛瑞戈爾斯受傷才獲得先發機會，托瑞亞斯也清楚隊友將在5月初歸隊，他表示能被重用仍相當感激，「Didi對我們球隊來說是很重要的球員，我們都希望他趕快歸隊，而我的工作就是隨時準備好上場比賽，只要球隊需要我，我就必須能隨時投入比賽，真的很希望他趕快回來。」

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）也給這名24歲的委內瑞拉小將很大的肯定，「托瑞亞斯用對的方式做事情，雖然Didi難以被取代，但我感覺的到，托瑞亞斯可以把工作做到最好。」托瑞亞斯上季出賽72場，繳出1轟、12打點，打擊率2成58的成績。

托瑞亞斯（右）與隊友賈吉擊掌形成有趣畫面。（美聯社）