日職》大谷翔平又轟了！但火腿遭羅德逆轉（影音）
2017/04/05 17:12
〔記者粘藐云／綜合報導〕火腿今天迎戰羅德，雖然大谷翔平再度開轟，且火腿全隊敲出12支安打，但最終仍以6：7不敵對手。
前5局打完，火腿取得5：2領先，6局上大谷敲出陽春全壘打，本季第2轟出爐，火腿再添分數，但6局下火腿卻出現2次失誤先丟2分，加上井口資仁在滿壘時選到保送，讓羅德擠回1分並追到5：6。
7局下，鈴木大地敲出逆轉2分砲，幫助羅德以7：6超前，最終也以1分差擊敗對手，終止開幕戰至今的4連敗。
今敲出本季第2轟的大谷翔平，此役繳出4打數1安打1全壘打，打回2分，目前打擊率依舊維持5成。
大谷翔平今敲出本季第二轟。（取自體育報知）
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