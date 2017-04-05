自由車環泰賽》40度、195公里地獄考驗 徐暄評奪單站第三

環泰賽徐暄評衝出第三。（自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017自由車環泰國賽今進行六站最長195公里的第五戰，我國年輕小將徐暄評於最後三百公尺全力衝刺，最終以4小時36分拿下單站第三。

泰國第五戰由泰北素可泰府騎至南邦府，在攝氏將近40度的高溫下騎乘，考驗選手的意志力和體力，環泰第五站也是最艱難的登山站，台灣隊原本預計由徐暄評和盧紹軒破風，幫登山好手黃文忠和吳之皓卡位。

途中吳之皓因身體不適，徐暄評則一路緊咬主集團，越過一連串丘陵後，最後10公里大部分的衝刺好手皆氣力放盡，徐暄評趁勢在最後發動奇襲，一舉衝出第三的佳績。

今年U23國家隊冠軍徐暄評，屬於衝刺型好手，在台灣隸屬於前勁洲際車隊，環泰賽前和隊友「小黑」陳建良和俞辰憲等隊友，一同備戰環台賽路線，練出爬坡好體力。

徐暄評說，「泰國天氣真的超熱，我車上的錶竟然顯示45度；我盡量在入山前卡在集團前方，照自己的配速爬坡，不但可防止被斷層，也可以保障位置不會太差，再找機會突圍。」

環泰賽徐暄評衝出第三。（自由車協會提供）