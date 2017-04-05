中職》陳琥好投奪二軍首勝 解禁日仍在下半季

陳琥。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職二軍賽中信兄弟6:1擊敗Lamigo桃猿，兄弟18歲年輕投手陳琥先發5.1局被敲4安、無失分，另飆2K，拿下個人二軍生涯首勝，表現精彩，領隊楊培宏表示，不管陳琥在二軍投得好壞，最快今年7月1日以後才會上一軍投球。

去年季中選秀兄弟以第一輪指名選進陳琥，簽約金520萬元，刷新統一獅投手陳韻文所保持的高中應屆畢業球員最高簽約金紀錄，同時也是隊史紀錄。

去年陳琥並未在二軍出賽，今年3月28日對桃猿二軍他首度登板，先發4局被敲5安，包括林知譽和陳敏賜的全壘打，失4分都是責失，無關勝敗，今天2度出賽一舉拿下勝投。

今年開季兄弟本土投手群表現不佳，團隊防禦率高達8.42居4隊之末，同時稱職的第5號先發始終難產，即使如此，兄弟球團仍不希望揠苗助長，楊培宏強調，「就像之前所說的，我們對陳琥著眼長期養成，以及他的運動生涯考量，最快今年7月1日才會將他拉上一軍。」這個月29日陳琥將滿19歲，最快得等到下半季才會在一軍亮相。

另外，兄弟新洋投羅曼昨抵台，今天接受體檢，預計明天投入球隊訓練，楊培宏表示，本週羅曼會先待在二軍調整，最快可能要等到下週六或日才會上一軍，不過這部分還要交給教練團評估才會確定。