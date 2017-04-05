日職》巴倫汀大亂鬥 被罰款20萬日圓
2017/04/05 17:42
昨日職養樂多和阪神因觸身球引發大亂鬥。（資料照）
〔記者吳清正／綜合報導〕養樂多隊和阪神隊昨天因為觸身球引發大亂鬥，日職今天公布處分，養樂多隊外野手巴倫汀和阪神隊教練矢野燿大遭到嚴重警告，分別罰款20萬日圓（台幣5.6萬元）和15萬日圓（台幣4.2萬元）。
昨天阪神隊先發投手藤浪晉太郎對養樂多隊畠山和洋投出頭部附近的觸身球，造成兩隊在場中大打出手，其中巴倫汀和矢野被驅逐出場，日職今天再公布進一步的懲處。
相關新聞
- 日職》大谷翔平又轟了！但火腿遭羅德逆轉（影音）
- 兄弟鄭凱文強碰連勝猿 今日賽事預告與轉播
- 日職》菅野智之繳7局7K好投 巨人連2年開季四連勝
- 日職》藤浪觸身球清空板凳 阪神、養樂多大亂鬥（影音）
- 日職》經典賽國手對決！千賀滉大挨轟爆7分吞敗
推薦新聞
-
中職》陳琥好投奪二軍首勝 解禁日仍在下半季2017/04/05 17:26
-
日職》大谷翔平又轟了！但火腿遭羅德逆轉（影音）2017/04/05 17:12
-
NBA》魏德骨折復原神速 有望季後賽回歸2017/04/05 15:05
-
NBA》K.湯普森41分轟垮灰狼 勇士拚明日登頂2017/04/05 14:05
-
NBA》本季第41次大三元 魏少追平歷史紀錄2017/04/05 12:31