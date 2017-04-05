日職》巴倫汀大亂鬥 被罰款20萬日圓

昨日職養樂多和阪神因觸身球引發大亂鬥。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕養樂多隊和阪神隊昨天因為觸身球引發大亂鬥，日職今天公布處分，養樂多隊外野手巴倫汀和阪神隊教練矢野燿大遭到嚴重警告，分別罰款20萬日圓（台幣5.6萬元）和15萬日圓（台幣4.2萬元）。

昨天阪神隊先發投手藤浪晉太郎對養樂多隊畠山和洋投出頭部附近的觸身球，造成兩隊在場中大打出手，其中巴倫汀和矢野被驅逐出場，日職今天再公布進一步的懲處。