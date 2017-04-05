NBA》談輪休爭議 柯瑞：還是需要

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在台灣時間3月12日與馬刺一戰，一口氣輪休4名主力球員引發爭議，主席席爾瓦（Adam Silver）甚至發函要求各隊不得任意輪休，對此柯瑞（Stephen Curry）也提出他的看法。

「其實作為一個球員，你不會想著要放假或哪天可以休息，但如果你遇到和我們一樣的狀況，你會了解這有多重要，這不光只是打一場比賽而已。」柯瑞談起日前連續客場之旅後遇上馬刺，一次輪休4名球員所引發的爭議，「一早起來後，你可以不必去想晚上7：30的比賽，不光只是身體可以好好休息，心理上也能獲得某種程度的放鬆，大家都小看休息這24小時對我們來說有多重要。」

至於主席的作法，柯瑞則說：「他要經營整個聯盟，對他來說，這當然是個重要的問題，但我個人是不這麼想。」

此外，柯瑞也在訪問中談起球迷認為他今年表現下滑的問題，他表示很多人都只看到數字減少而下定論，但他認為能幫助球隊贏球才是最重要的。

勇士將在明天遇上太陽，主帥柯爾（Steve Kerr） 已經透露，將會讓格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）輪休。