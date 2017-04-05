中職》羅曼今抵台再披黃衫 明隨一軍練球

羅曼去年效力桃猿。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕在先發洋投艾迪頓轉戰韓職後，中信兄弟找回前象隊奪冠成員羅曼補起缺口。38歲老將羅曼已於今早5時抵達台灣，預定明天就會隨一軍到桃園球場練習。

中信兄弟前次奪下總冠軍已是2010年兄弟象時期，當時羅曼就在陣中，且他2010、2011年各為兄弟進帳單季12勝、16勝，也是封王功臣之一；如今已38歲，再度來台披上黃衫，去年則是效力桃猿。

中信教頭史耐德表示，想就近觀察羅曼狀況，希望他明天到球場練習，確認他投完經典賽後做了哪些準備，才會進一步安排。

中信上週以3連敗作收，史總認為，目前戰績無法反映出這支球隊的真正實力，一部分也是因為上週末有不少選手感冒；直到今天賽前，包括蔣智賢、王勝偉等人都還戴著口罩，希望能盡快擺脫病毒。

在今晚之前，中信無論先發投手防禦率6.52、牛棚的11.57，皆4隊之末。史總倒是覺得球員給自己太大壓力，「我們牛棚實力不錯，現在就是引導他們如何在比賽中別給自己那麼多壓力，正常發揮就好。」