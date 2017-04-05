日職》陳冠宇6局失1分好投 本季二軍首勝開張（影音）
2017/04/05 20:06
〔記者粘藐云／綜合報導〕效力羅德的旅日投手陳冠宇今天在二軍先發對西武，主投6局失1分，拿下本季首勝。
陳冠宇上次出賽為3月29日，當時對養樂多中繼2局無失分，最快球速為147公里。陳冠宇今天先發登板遇上西武，1局下半被接連敲出安打失1分，2局下雖然也被敲安打，但最後用雙殺化解危機。
總計陳冠宇今主投6局失1分，被敲9安打，投出1保送3次三振，最快球速146公里，終場羅德以2：1獲勝，陳冠宇也收下二軍本季首勝。
此外，效力巨人的廖任磊今天對養樂多主投1局，沒被敲安打但投出一次四壞保送，未失分。
陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）
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