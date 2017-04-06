史崔利轉戰馬林魚首次先發 今日賽事預告與轉播
2017/04/06 07:12
各位早安！讓自由體育為讀者獻上精采賽事預告。
馬林魚將由本季交易來的史崔利擔任先發，史崔利上季在紅人表現出色，14勝8負、162K、防禦率3.76，皆為生涯新高。而國民則派出洛克迎戰，洛克去年戰績16勝10敗，防禦率2.83，實力不容小覷，勝利究竟會鹿死誰手，請鎖定自由體育。
騎士與塞爾提克今上演龍頭之爭，先前的三場比賽騎士取得2勝1負，此役將是兩隊在例行賽最後一次交手，究竟是衛冕軍騎士厲害，還是新崛起的塞爾提克技高一籌呢？而勇士目前已累積12連勝，今對戰西部爐主太陽，有望能締造勇士本季最長的連勝紀錄。
MLB
07:00 馬林魚 vs. 國民 （FOX體育、民視無線台）
NBA
08:00 騎士 vs. 塞爾提克 （愛爾達體育）
10:00 勇士 vs. 太陽 （緯來體育）
日職
12:00 軟銀 vs. 樂天 （FOX體育三台）
13:00 火腿 vs. 羅德 （FOX體育台）
中職
18:35 富邦悍將 vs. 統一獅（FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBL TV）
18:35 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿（愛爾達體育、ELEVEN SPORTS、CPBL TV）
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