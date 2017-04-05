NBA》大幅領先還在垃圾時間上籃 「舞王」差點被揍（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今天溜馬以108：90擊敗暴龍，但最後一節兩隊爆發衝突，「舞王」史帝文森（Lance Stephenson）在讀秒階段且球隊大幅領先的情況下慢跑上籃，觸怒暴龍球員。

第4節倒數7秒鐘，溜馬以105：90大幅領先暴龍，史帝文森在接獲傳球後慢跑上籃，此舉也惹怒暴龍球員，一群人上前圍住他，想找他理論，所幸最後在裁判制止下，並未爆發嚴重肢體衝突。

事後史帝文森、德羅森（DeMar DeRozan）、塔克（P.J Tucker）都收到技術犯規。史帝文森也在受訪時道歉，他表示自己因為太興奮，也希望為球迷們做些什麼，才選擇上籃，但他並沒有惡意，要向暴龍說抱歉。

隊友喬治（Paul George）則說：「其實這件事要怪我，因為是我把球傳給他，我知道他會上籃，但其實是該讓時間直接走完才對。」

NBA有個潛規則，通常球隊在大幅領先的情況下，倒數階段都會讓時間走完，不會再進攻，而先前勇士麥基（JaVale McGee）也因為在垃圾時間投三分球，遭對手抗議。

暴龍與溜馬在倒數階段險爆發衝突。（USA Today Sports）

德羅森（右）上前向史帝文森理論（USA Today Sports）