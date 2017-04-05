田徑》女版波爾特！12歲牙買加少女 刷新世界紀錄
2017/04/05 23:24
出身牙買加的12歲少女麗絲頓，近日在該國的青少年錦標賽200公尺決賽中跑出23秒72的佳績，該紀錄刷新了同年齡段的世界紀錄。（圖擷自Team Jamaica臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕與「閃電」波爾特（Usain Bolt）同樣出身牙買加的12歲少女麗絲頓（Brianna Lyston），近日在該國的青少年錦標賽200公尺準決賽中跑出23秒46的傲人佳績，由於該紀錄刷新了同年齡段的世界紀錄，她甚至被譽為是「女版波爾特」。
麗絲頓23秒46的成績，若放在2014年的仁川亞運上，也能拿下第4名的佳績，比起當年拿下銅牌的日本女子選手福島千里也只慢了0.01秒。（圖擷自DailyMail）
外媒報導指出，牙買加近日舉行區分齡青少年田徑錦標賽，參加13歲以下年齡組的麗絲頓，在準決賽就跑出23秒46的驚人成績，決賽時則是跑出23秒72，且這兩次成績都刷新了同年齡段的世界紀錄。
而麗絲頓23秒46的成績，若放在2014年的仁川亞運上，也能拿下第4名的佳績，比起當年拿下銅牌的日本女子選手福島千里也只慢了0.01秒。
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