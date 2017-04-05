中職》本季首戰前東家 林英傑遭前隊友蔣智賢狙擊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰Lamigo桃猿的林英傑，今天首戰老東家中信兄弟，但慘遭前隊友蔣智賢狙擊，被轟了支3分砲，也讓兄弟在8局上扳平戰局，兩隊戰成5：5。

8局上半，桃猿仍以5：0領先兄弟，牛棚投手林柏佑先被王勝偉敲安打，後來又被張志豪擊出兩分砲，且對陳子豪投出四壞保送後又被林智勝敲安打，林柏佑在未解決任何一名打者的情況下退場，換上林英傑接替投球。

林英傑一上場投第一球就被蔣智賢敲出三分砲，兄弟也一舉把比數扳平，隨後林英傑順利解決彭政閔和周思齊，雖然被詹子賢敲出安打，但最後讓鄭達鴻敲出滾地球出局，總計今天林英傑主投1局被敲2安失1分（另2分記在前一任投手林柏佑）。