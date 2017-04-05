中職》陳鴻文後援狂飆5K 9下驚險守住未失分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今在主場迎戰中信兄弟，雖然桃猿在前7局打完取得5：0領先，不過8局上卻連丟5分被兄弟扳平，9局下雖然桃猿攻占滿壘，但陳鴻文順利守下未失分，讓網友也直呼小飛刀是不是回來了。

8局上半，桃猿仍以5：0領先，但此半局遭張志豪、蔣智賢接連敲出全壘打扳平比數。8局下半，洪宸宇連投3保送形成滿壘，陳鴻文上場救火，先是暴投讓桃猿攻下1分，再被楊岱均敲出安打，取得7：5領先，隨後陳鴻文連飆3K化解危機。

9局上半，桃猿陳禹勳未能守住，連丟2分讓兄弟扳平，陳鴻文9局下續投，先被王柏融安打，但三振林泓育、鍾承祐，2出局後，雖然對陳俊秀、林智平接連投出四壞保送，不過讓黃浩然敲出飛球遭接殺，成功化解失分危機，進入延長賽。

總計陳鴻文今天主投2局，被敲2安打投出2保送無失分，還飆出5次三振，雖然表現不到完美，但成功守住9局下，也讓不少球迷直呼，小飛刀是不是回來了，不過10局下半，彭政閔的暴傳，奉送對手致勝分，兄弟最後仍以7：8輸球。

陳鴻文8局下飆出3K：