MLB》紅雀球星這樣投 小熊王牌看傻眼（影音）
2017/04/06 08:15
〔體育中心／綜合報導〕紅雀老投手韋恩萊特（Adam Wainwright）昨天先發時發生一次差距甚遠的大暴投，被美國媒體形容為「生涯最糟糕一球」，大聯盟官網還將他這顆暴投，拿來與開球嘉賓的失投做比較。
昨天小熊出戰紅雀，4局上塞揚投手阿里耶塔（Jack Arrieta）打擊時，韋恩萊特突然控球失準，球不但提前落地，還一路滾到捕手右方約20公尺處，不但主場球迷譁然，主播也驚訝的大喊：「我的老天，幾乎好幾年沒看過這種球。」
不過這次暴投並未造成失分，但韋恩萊特賽後為自己辯護，表示會出現大暴投，一切都在他的算盤當中。
韋恩萊特說：「當時我突然看到莫里納往外蹲，以為他要一顆變化球，但我已經握好直球了，我怕丟到他的鎖骨，所以就把球丟到一旁。」
昨天韋恩萊特先發5局用82球，只被敲出3支安打丟2分，還送出6次三振，表現算是可圈可點，但阿里耶塔更猛，以6局無失分奪勝，韋恩萊特只能苦吞敗投。
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