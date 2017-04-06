MLB》最老投手重返大都會 打擊時球迷又瘋狂了（影音）

43歲的柯隆優質好投封鎖前東家。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕43歲的老投手柯隆（Bartolo Colon）今天進行本季初登板，轉戰勇士隊後首次回到大都會主場依舊受到球迷熱烈歡迎，首次打擊時就引起現場球迷起立鼓掌歡呼。

雖然喜歡打擊的柯隆2打數繳白卷，但投球表現絲毫看不出已高齡43歲，今天他封鎖前東家大都會6局僅失1分，還飆出6次三振，雖然大都會小將德葛隆（Jacob deGrom）飆出更優的6局無失分，但牛棚投手羅伯斯（Hansel Robles）7局砸鍋，最終勇士以3：1帶走勝利。