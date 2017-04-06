MLB》上季爐主大翻身 雙城10年來首度開季2連勝
2017/04/06 08:55
艾斯科巴。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕雙城第5棒三壘手沙諾（Miguel Sano）今天在2局下敲出清壘三壘安打，艾斯科巴（Eduardo Escobar）也繳出4分打點，包括7局下的三分砲，2人聯手助雙城以9：1大勝皇家，自2007年以來首度開季2連勝。
雙城左投桑提亞哥（Hector Santiago）主投5局被敲4支安打、掉1分，因出戰經典賽的關係，用球數只有88球。
雙城總教練莫利托（Paul Molitor）賽後表示：「我們的陣容很年輕，如果開季打得不錯，可能有機會延續這樣的氣勢，我們試著建立信心與球隊的文化，所以贏下幾場比賽很有幫助。」
皇家先發投手甘迺迪（Ian Kennedy）在2局下半三振茂爾（Joe Mauer）之後連續保送2名打者，接著被艾斯科巴、羅沙里歐（Eddie Rosario）敲安打掉2分，故意四壞保送葛洛斯曼（Robbie Grossman）形成滿壘後被多齊爾（Brian Dozier）執行強迫取分，比數變成3：0。
皇家投手教練艾蘭德（Dave Eiland）表示，這麼多保送不像甘迺迪會發生的情況，他說：「雖然令人無法接受，但這只是開季第2場比賽。」
皇家在4局上靠著奧蘭多（Paulo Orlando）左外野方向安打送肯恩（Lorenzo Cain）回本壘拿下1分，不過雙城在7局下剛好打滿一輪，以沙諾的三壘安打與艾斯科巴的三分砲拉開比數。
相關新聞
- MLB》紅雀球星誇張暴投 塞揚王牌看傻眼（影音）
- MLB》敲洋基本季首轟 托瑞亞斯和隊友擊掌成最萌身高差（影音）
- MLB》麥肯、岡薩雷茲雙轟狙擊 岩隈久志好投吞敗
- MLB》日本4大天王辭退經典賽 初登板0勝3敗「全滅」
- MLB》虎王10K寫隊史紀錄 「很高興拿下首勝」
推薦新聞
-
棒球》曾參加中職測試會 香港之光圓職棒夢（影音）2017/04/06 09:40
-
NBA》率籃網下半季起飛 林書豪大讚亞總2017/04/06 09:04
-
MLB》紅雀球星這樣投 小熊王牌看傻眼（影音）2017/04/06 08:15
-
中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂2017/04/06 07:59
-
「雙詹」合體凸槌 轉戰紅土分飛2017/04/06 06:00