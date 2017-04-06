MLB》上季爐主大翻身 雙城10年來首度開季2連勝

艾斯科巴。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕雙城第5棒三壘手沙諾（Miguel Sano）今天在2局下敲出清壘三壘安打，艾斯科巴（Eduardo Escobar）也繳出4分打點，包括7局下的三分砲，2人聯手助雙城以9：1大勝皇家，自2007年以來首度開季2連勝。

雙城左投桑提亞哥（Hector Santiago）主投5局被敲4支安打、掉1分，因出戰經典賽的關係，用球數只有88球。

雙城總教練莫利托（Paul Molitor）賽後表示：「我們的陣容很年輕，如果開季打得不錯，可能有機會延續這樣的氣勢，我們試著建立信心與球隊的文化，所以贏下幾場比賽很有幫助。」

皇家先發投手甘迺迪（Ian Kennedy）在2局下半三振茂爾（Joe Mauer）之後連續保送2名打者，接著被艾斯科巴、羅沙里歐（Eddie Rosario）敲安打掉2分，故意四壞保送葛洛斯曼（Robbie Grossman）形成滿壘後被多齊爾（Brian Dozier）執行強迫取分，比數變成3：0。

皇家投手教練艾蘭德（Dave Eiland）表示，這麼多保送不像甘迺迪會發生的情況，他說：「雖然令人無法接受，但這只是開季第2場比賽。」

皇家在4局上靠著奧蘭多（Paulo Orlando）左外野方向安打送肯恩（Lorenzo Cain）回本壘拿下1分，不過雙城在7局下剛好打滿一輪，以沙諾的三壘安打與艾斯科巴的三分砲拉開比數。