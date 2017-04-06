NBA》率籃網下半季起飛 林書豪大讚亞總
2017/04/06 09:04
林書豪大讚亞特金森的表現。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天以141：118讓七六人吞下24年來最大挫敗，賽後當家主控林書豪大讚菜鳥教頭亞特金森（Kenny Atkinson）本季的表現。
本季是亞特金森首次擔任總教練，儘管戰績並不起眼，但他帶領球隊的方式已獲得球員青睞，林書豪也讚賞他讓球隊的防守進步許多，強調教練也是每天都在進步。
林書豪說：「整體來說他做得很棒，而且持續在成長，他自我要求很高，每次都先檢討自己，跟我一開始認識的他一樣，所以我知道他能夠成為很好的教練。」
亞特金森在尼克擔任助教時，曾是「林來瘋」幕後重要的推手，2人關係亦師亦友，這也是林書豪本季選擇加入籃網的關鍵。
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