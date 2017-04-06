MLB》左打惡夢 查普曼鬼之滑球玩弄打者（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）昨首度登板，總計後援1局無失分，還飆出2次三振，最快球速雖然「只有」101.2英里（約163公里），但也大秀一顆愚弄左打者的鬼之滑球。

查普曼昨面對左打米勒（Brad Miller），前三球都用百英里火球搶好球，最後再用一記90英里（約145公里）橫向移動福度非常大的滑球對決，米勒揮空的模樣像是第一次打棒球。

查普曼總計1局，飆出2次三振，14球有9球是快速球，平均球速99.4英里（約160公里）。