高爾夫》名人賽在即 球王D.強森驚傳跌倒受傷
2017/04/06 09:16
球王強森。（路透）
〔記者趙新天／綜合報導〕距離2017年美國名人賽開賽不到12小時，世界球王D.強森驚傳跌倒受傷，能否正常出賽冒出極大變數。
根據經紀人溫柯的說法，D.強森在美東時間週三下午3時（台灣時間今晨3時），在租屋處的樓梯採空跌倒，下背部著地受傷，目前在住處休養，能否在台灣時間週五凌晨2時3分準時出賽，要看他復原況而定。
溫柯說：「D.強森跌倒時下背部重摔著地，現在正在休息但是非常不舒服。現在他依照醫囑還不能隨便移動，同時服用藥物和冰敷，避免發炎反應。」
D.強森在參加名人賽之前，連續3場出賽都贏得冠軍，而且其中兩場是高強度的WGC系列賽事，這是近40年來參加名人賽的第1人。他被看好在名人賽能再創佳績，奪冠盤賠率只有1賠8，僅次於史畢斯的2賠15。
依照名人賽的安排，如果D.強森無法參賽，將不遞補任何選手。同組只剩兩度贏得名賽冠軍的B.華生，和PGA錦標賽冠軍渥克壓軸上陣。
兩年前，當時的世界球王麥克羅伊，在衛冕英國公開賽冠軍前幾週，因為踢足球傷了腳踝，無法參加那場大賽。
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