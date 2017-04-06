NBA》熱火砍21記三分球 擠下溜馬暫居東部第8 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天全隊飆進21記三分球，終場以112：99在客場擊敗黃蜂，戰績追平公牛、溜馬，依對戰勝負關係擠下溜馬，暫居東部第8。

5天前，黃蜂剛以17記三分球擊敗金塊，今天卻遭到熱火毒手。卓吉奇投9中5拿下全場最高的33分，強森（James Johnson）投7中6得到26分，理查森（Josh Richardson）投7中4拿下19分，三個人就砍進15記三分球。

熱火懷特塞德（Hassan Whiteside）在第3節一次爭搶中，手肘直接揮向奇德吉克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist），接著大力把澤勒（Cody Zeller）推開，領到1記技術犯規。衝突過後，懷特塞德表現回神，最後繳出13分、20籃板、3火鍋。

黃蜂巴通（Nicolas Batum）拿下24分為全隊最高，沃克（Kemba Walker）雖然拿下18分，17投只中6成為球隊輸球的關鍵之一。

卓吉奇帶領熱火拿下關鍵勝利。（美聯社）

懷特塞德。（美聯社）

影音：懷特塞德與澤勒發生衝突