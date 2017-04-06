棒球》曾參加中職測試會 香港之光圓職棒夢（影音）

〔體育中心／綜合報導〕根據港媒報導，去年來台參加中職戰力外測試會的香港投手趙嗣淦，確定加盟捷克當地棒球頂級聯賽的球隊，成為史上首位土生土長的香港職棒球員。

現年26歲的趙嗣淦是名下勾投手，曾在2010年廣州亞運先發出戰台灣，當時他僅投3人次、12壞球就退場休息，台灣最終16：0提前5局扣倒香港，趙嗣淦成了敗戰投手。

這次挫折沒有讓趙嗣淦放棄職棒夢，2015年初來台跟隨富邦悍將前身義大犀牛春訓，當時義大為了讓他圓夢，在出戰起亞虎二軍的熱身賽中派他上場，雖然失掉2分，還是靠自己的力量完成1局。

去年趙嗣淦更來台參加測試會，由於最快球速只有124公里，沒有獲得任何球隊青睞，不過近日被捷克球隊奧林匹亞布蘭斯科隊（Olympia Blansko）看中，一圓職棒夢，最快下週就有機會亮相，為香港棒球寫下歷史新頁。

趙嗣淦去年來台參加中職戰力外測試會。（資料照）