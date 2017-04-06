NBA》黃蜂本季恐無季後賽 原因竟與林書豪有關？

林書豪上季的防守表現相當優異。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年黃蜂打出大驚奇，不但跌破專家眼鏡重返季後賽，還拿下12年來的季後賽首勝，但今年奇蹟恐難再複製，今天以99：112敗給熱火後，已與季後賽漸行漸遠。

黃蜂只剩最後3場例行賽，距離東部第8的熱火還有2.5場勝差，接下來不但得拚全勝，還要寄望溜馬、熱火輸球才有機會晉級。

而本季黃蜂的挫敗，很可能與季前放走老將中鋒傑佛森（Al Jefferson）、後衛林書豪有關，數據顯示2人的防守，是黃蜂上季取得成功的關鍵。

根據官網數據顯示，黃蜂上季的防守效率值僅99.9，高居聯盟第5位，僅次馬刺、老鷹、塞爾提克、騎士等強權，但本季黃蜂的防守效率值卻暴漲到107.6，跌至聯盟倒數第8，而這8支倒數的球隊中，只有騎士確定能打季後賽。

黃蜂防守效率的退化，以後衛與中鋒最明顯，林書豪上季的防守效率值100.4，在黃蜂高居後衛第3，但今年黃蜂防守效率值最佳的後衛卻只有101.9，原本用來頂替林書豪的替補後衛塞森斯（Ramon Sessions），防守效率值高達108.2，與林書豪的防守表現有明顯落差。

除林書豪外，黃蜂上季還有傑佛森坐鎮禁區替補，他的防守效率值99.7仍具相當水準，但黃蜂本季改用希伯特（Roy Hibbert），卻未能補上防守空缺，他本季的防守效率值高達105.2，也與傑佛森的防守功力有段落差。