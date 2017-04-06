MLB》敗戰處理不好當 皇家牛棚全大聯盟最慘
2017/04/06 10:22
皇家牛棚全大聯盟最慘。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕皇家隊開季作客明尼蘇達，慘遭去年爐主雙城隊2戰狂敲16分，苦吞2連敗。事實上，皇家先發投手都能將失分控制在3分以內，除了打擊沒發揮之外，牛棚無法止血是一大因素。
皇家首戰推王牌達菲先發，6局僅掉1分戰成平手，但史壯姆（Matt Strahm）僅中繼0.1局就狂失4分，伍德（Travis Wood）同樣0.1局掉2分，終場以1：7落首敗；今再戰雙城，先發甘迺迪5局掉3分退場，皇家在落後情況下派上卡恩斯（Nathan Karns）、史壯姆又雙雙掉分，7局被攻下6分大局，以1：9苦吞2連敗。
截至目前為止，皇家投手2戰16局狂失16分，防禦率9是全大聯盟最慘，其中牛棚表現更是慘不忍睹，防禦率高達21.6，跟去年第五名的牛棚防禦率有落差。
相關新聞
- MLB》左打惡夢 查普曼鬼之滑球玩弄打者（影音）
- MLB》上季爐主大翻身 雙城10年來首度開季2連勝
- MLB》紅雀球星這樣投 小熊王牌看傻眼（影音）
- 今日MLB戰績
- MLB》敲洋基本季首轟 托瑞亞斯和隊友擊掌成最萌身高差（影音）
推薦新聞
-
高爾夫》名人賽紀念「國王」 週四進場可獲紀念胸章2017/04/06 11:22
-
MLB》瓊斯、戴維斯開轟 金鶯再啄藍鳥 （影音）2017/04/06 10:47
-
NBA》熱火砍21記三分球 擠下溜馬暫居東部第8 （影音）2017/04/06 10:28
-
MLB》敗戰處理不好當 皇家牛棚全大聯盟最慘2017/04/06 10:22
-
棒球》曾參加中職測試會 香港之光圓職棒夢（影音）2017/04/06 09:40