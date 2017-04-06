MLB》敗戰處理不好當 皇家牛棚全大聯盟最慘

皇家牛棚全大聯盟最慘。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊開季作客明尼蘇達，慘遭去年爐主雙城隊2戰狂敲16分，苦吞2連敗。事實上，皇家先發投手都能將失分控制在3分以內，除了打擊沒發揮之外，牛棚無法止血是一大因素。

皇家首戰推王牌達菲先發，6局僅掉1分戰成平手，但史壯姆（Matt Strahm）僅中繼0.1局就狂失4分，伍德（Travis Wood）同樣0.1局掉2分，終場以1：7落首敗；今再戰雙城，先發甘迺迪5局掉3分退場，皇家在落後情況下派上卡恩斯（Nathan Karns）、史壯姆又雙雙掉分，7局被攻下6分大局，以1：9苦吞2連敗。

截至目前為止，皇家投手2戰16局狂失16分，防禦率9是全大聯盟最慘，其中牛棚表現更是慘不忍睹，防禦率高達21.6，跟去年第五名的牛棚防禦率有落差。