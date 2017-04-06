高爾夫》名人賽今晚開戰 三桿短洞賽57年來首次因雨取消

史畢斯較被看好奪冠。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017美國名人賽將在台灣時間今晚8時開賽，這場名將雲集的大賽，因為球王D.強森意外受傷投下變數。史畢斯、麥克羅伊較被看好奪冠，不過，天氣預報情況並不理想，今年想穿上冠軍綠外套得看老天的臉色。

總獎金1000萬美元（約台幣3億419萬元）的美國名人賽，是今年四大賽首役，首回合將於台灣時間今8時開球。但今年的天氣預報，前3天似乎變數頗多，雷雨系統前來打擾的情況會不時出現。

今天原本進行傳統的三桿短洞賽，就因為雷雨干擾，57年來首次未能完成比賽，讓不少第1次來到奧古斯塔國家俱樂部的選手，和想看球星短洞精彩畫面的球迷有些失望。

三桿短洞賽清早就受天氣影響，延至當地時間上午10時才開始，但中午過後不久，更強的雷雨系統逼近，大會為了安全考量提早宣布取消比賽，疏散數以萬計的觀眾。

奧古斯塔國家俱樂部主席潘恩說：「在我們球場內每個人的安全，是我們決定關閉球場，取消三桿短洞賽的決定性因素。我們和觀眾一樣同感失望，但大眾的安全永遠是首要考量。」

雷雨干擾三桿短洞賽，至少有個好處，今年沒有三桿短洞賽冠軍得主，這意味著沒有人「提前」贏不了名人賽冠軍，過去56年裡，只要贏得三桿短洞賽冠軍的選手，當年都無法在正式比賽中封王。

大自然的力量將是今年名人賽的主要變數之一，不過，開賽前傳出球王D.強森跌倒，下背部受傷，為戰局造成新的影響。

美國名將史畢斯和北愛爾蘭的麥克羅伊，成了奪冠兩大熱門人選。史畢斯曾在2015年名人賽封王，但是去年在阿門角的大崩盤印象猶新。麥克羅伊生涯已拿過美國公開賽、英國公開賽和美國PGA錦標賽的冠軍，只差名人賽綠外套就能完成生涯四大賽大滿貫，但是今年他還不曾在比賽中獲勝。