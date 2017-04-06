NBA》差1籃板就破大三元紀錄 魏少仍率雷霆宰灰熊

魏少差1籃板就破大三元紀錄。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆今作客灰熊主場，靠著魏斯布魯克在哨響前14秒投進關鍵三分彈，一舉拉出4分差距，終場103：100拿下2連勝，不過魏少轟出45分、10助攻、9籃板，單季大三元次數仍停留在41次，破紀錄還得再等等。

對不少球迷來說，這場比賽勝負早就不是重點，大家關心的是魏斯布魯克能不能創造歷史，因為此役只要他再繳出大三元成績單，就能打破羅伯森（Oscar Robertson）在1961-62年球季寫下的41次大三元聯盟紀錄。

灰熊畢竟是提前晉級季後賽的球隊，而且有雙塔M.加索、藍道夫坐鎮禁區，魏少想求表現沒那麼容易，上半場結束時，他雖然率雷霆以57：50保有優勢，自己的數據還停留在16分、5助攻、3籃板。

魏少易籃後打得更顯侵略性，第三節終了時，已取得31分、8助攻、6籃板，只是雷霆末節打得掙扎，一開始就被打出0：8攻勢，一度79：82落後，所幸互換領先後仍穩住陣腳，終場3分差帶走勝利。