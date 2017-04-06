NBA》詹皇轟36分擊敗塞爾提克 騎士坐穩東部龍頭

詹皇轟36分。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近況頗佳的騎士今背靠背作客波士頓力挑塞爾提克，衛冕軍易籃前就取得15分優勢，最終114：91拿下4連勝，本季以東部龍頭結束例行賽的態勢，幾乎十拿九穩。

兩支球隊賽前戰績都是50勝27敗，但騎士本季背靠背出賽的第2戰成績，只有1勝9敗，這回碰上塞爾提克的面子之爭，總教練泰倫魯賽前就嗆聲要全員皆兵，因為此役再勝，騎士將能把對戰優勢拉大為3勝1敗，不必提心吊膽之後雙方勝負相同時，排名還得比較對東部球隊的戰績。

騎士動用13人輪替，三巨頭詹姆斯、洛夫、厄文都披掛上陣，加上他們的先發五人得分也全部達雙位數，上半場結束就57：42取得大幅領先，第3節終了時，更將優勢拉大至24分，提前收下勝果。

騎士以詹姆斯拿36分、10籃板、6助攻最出色。塞爾提克則由I.湯瑪斯轟26分，手感最火燙。